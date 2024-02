Putin, ironizat de fostul președinte mongolez. Cât de mică era Rusia față de Imperiul Mongol. „Suntem o națiune pașnică”

Putin a încercat în mod frecvent să amintească de frontierele istorice pentru a găsi un motiv al invaziei ruse în Ucraina, spunând că țara sa deține o parte din Ucraina, deși aceasta este un stat independent.

Tsakhia Elbegdorj, președinte al Mongoliei în perioada 2009-2017, și fost prim-ministru, a ironizat argumentul lui Putin.

Acesta a publicat pe contul său de Twitter câteva hărți prin care arată cât de mare a fost Impreiul Mongol care controla și părți din ceea ce astăzi este Rusia.

„După discursul lui Putin. Am găsit o hartă istorică a Mongoliei. Nu vă îngrijorați. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris acesta.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK