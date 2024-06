Putin anunță că Rusia e pe cale să își schimbe strategia nucleară: „Știm că în cercurile de experți din Vest circulă idei”

Totodată, neagă că țara sa ar avea nevoie de sprijin din afară, pentru a duce mai departe războiul din Ucraina.

Declarația vine după ce a semnat un tratat de sprijin reciproc cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Gest care i-a pus pe jar pe oficialii de la Seul. Drept răspuns, Coreea de Sud ar putea trimite ajutor militar letal Ucrainei.

Președintele vietnamez To Lam i-a pregătit omologului rus o primire demnă de un vechi prieten. Presa vietnameză scrie că relația dintre Moscova și Hanoi este caracterizată de „loialitate și recunoștință”. Vietnamul - o națiune cu aproape 100 de milioane de locuitori - își apără cu înverșunare politica de ambiguitate pe scena internațională. Așa-numita „diplomație bambus”, adică flexibilă, i-a permis să mențină relații apropiate cu Moscova, care îi furnizează petrol și arme, dar și cu Statele Unite, care produce bunuri de larg consum în fabricile vietnameze.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dați-mi voie să propun un toast pentru strângerea legăturilor de prietenie și pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc benefice între Rusia și Vietnam”.

De când a devenit un paria în Occident, Vladimir Putin este în căutare de prieteni și aliați. La Hanoi, i-a cerut guvernului vietnamez să ocolească sancțiunile internaționale impuse de Vest, din cauza războiului din Ucraina. Iar la Phenian, a încheiat un acord cu Kim Jong-Un, prin care cei doi lideri își iau angajamentul să se ajute reciproc în caz de agresiune străină. Putin susține că nu e nimic nou în această înțelegere și că nu s-a pus problema ca soldați nord-coreeni să lupte pentru Rusia în Ucraina.

Vladimir Putin: „În legătură cu posibilitatea de a ne folosi reciproc capacitățile în acest conflict (din Ucraina)... nu am cerut nimănui nimic și nimeni nu ne-a oferit așa ceva. Așa că nu e nevoie”.

Putin, amenințare nucleară

Putin nu a ratat, însă, ocazia să discute iar despre armele atomice și a reiterat ideea că Rusia ar putea să-și modifice strategia nucleară în perioada următoare.

Vladimir Putin: „Știm că inamicul nostru potențial lucrează la asta, sunt noi elemente legate de reducerea pragului la care pot fi folosite arme nucleare. În particular, sunt dezvoltate noi dispozitive nucleare de putere foarte mică. Știm că în cercurile de experți din Vest circulă idei că asemenea arme ar putea fi folosite și nu e nimic groaznic, în mod special, în acest caz”.

Cât despre sprijinul palpabil dintre Rusia și Coreea de Nord, Moscova ar putea livra tehnologie avansată la schimb cu muniție și rachete balistice, de care duce lipsă pe frontul din Ucraina.

Sue Mi Terry, Senior Fellow for Korea Studies, Council on Foreign Relations (Consiliul pentru Relații Externe): „Munițiile de artilerie pe care Coreea de Nord le oferă Rusiei sunt arhaice, nu sunt arme sofisticate. Intrebarea este cat de departe va merge Putin pentru a rasplati Phenianul? Este el dispus sa furnizeze nord-coreenilor tehnologie militara sensibila?? Nu e deloc exclus s-o faca, la cat e de disperat (cu privire la evoluția frontului din Ucraina)”.

Strategia lui Putin pare să dea, însă, rezultate opuse așteptărilor. La scurt timp după ce Kremlinul a încheiat tratatul cu Phenianul, Coreea de Sud a anunțat că ia din nou în discuție livrarea de armament letal Ucrainei. Până acum, guvernul de la Seul a refuzat să livreze arme Kievului, dar lucrurile se pot schimba dacă alianța dintre Rusia și Coreea de Nord devine tot mai strânsă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: