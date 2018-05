Putin a condus un camion Kamaz pe podul din Crimeea fără a purta centură

Exercițiul de imagine al lui Vladimir Putin la deschiderea podului care leagă Rusia de peninsula anexată în 2014 - Crimeea a avut și câteva gafe. Jurnaliștii străini, dar și rușii care-l critică pe liderul de la Kremlin au observat că acesta nu a purtat centură de siguranță.

Ba chiar în timpul traversării podului, transmisă LIVE Putin a depășit linia continuă de câteva ori și chiar s-a îndreptat periculos către camionul de lângă el. Unii jurnaliști au întrebat pe Twitter dacă Putin are un permis valabil pentru a conduce un camion.

Purtătorul său de cuvânt a reacționat spunând că Putin a primit permis de conducere pentru autovehicul de categorie grea în urmă cu 20 de ani, pe când era încă în KGB. Cât privește valabilitatea acestuia și purtatul centurii de siguranță, Putin se poate apăra cu faptul că drumul pe care a condus nu a fost unul ”public” în timpul ceremoniei de inaugurare, scrie presa rusă. Oficial, rușii au voie să circule pe el de joi. În Rusia este ilegal să circuli pe drumuri publice fără centură.

Presa occidentală a calificat ceremonia de deschidere a podului drept propagandă și un gest de sfidare.

