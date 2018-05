Inaugurarea ”Podului Crimeei” de către Putin, condamnată de SUA, UE şi Ucraina

”Construcţia podului de către Rusia aminteşte voinţa insistentă a Rusiei de a încălca dreptul internaţional”, a denunţat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert.

Podul - un şantier colosal şi foarte simbolic - vizând să reducă izolarea peninsulei anexate de Moscova în 2014, a fost inaugurat marţi de Vladimir Putin - la volanul unui camion portocaliu.

”Asta s-a întâmplat fără autorizarea Guvernului ucrainean”, a protestat Heather Nauert, care a deplâns faptul că ”Podul Crimeei” ”obstrucţionează navigaţia, limitând mărimea navelor care pot să treacă prin Strâmtoarea Kerci, singura cale de acces prin apele teritoriale ale Ucrainei în Marea Azov”.

”Ne reafirmăm ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”, a subliniat ea.

