Putin a condus un autoturism pe podul restaurat care leagă Crimeea de Rusia | Video

Autoritățile au anunțat luni deschiderea circulației pe partea dreaptă a porțiunii de drum a podului.

La 8 octombrie, un camion a explodat pe podul Kerch, care leagă peninsula Crimeaa de Rusia, și o garnitură de tren a luat foc, ceea ce a dus la prăbușirea a două travee ale drumului.

Podul Kerci este format, de fapt, dintr-un pod rutier și unul feroviar, care leagă Peninsula Taman, din Rusia continentală, de regiunea Kerci din Crimeea. Explozia a afectat linia de cale ferată și a rupt în două locuri un sens de mers de pe podul rutier.

Incidentul a blocat ore bune circulația dinspre Crimeea spre Rusia, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a ajuta sutele de șoferi rămași în peninsulă.

Putin drives a car in Crimea bridge, months after it was bombed Ukraine pic.twitter.com/rIilKcJz02