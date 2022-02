Purtătorul de cuvânt al MAE rus, ironic: Publicați programul pentru următoarele invazii. Aș vrea să îmi planific concediul

Getty

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a cerut, în glumă, instituțiilor de presă americane și britanice să publice un program al „viitoarelor invazii” ruse în Ucraina pentru anul în curs.

Ea a făcut o glumă susținând că respectivele publicații dezinformează și că ar dori să știe când își poate planifica concediul.

"Aș dori să solicit canalelor americane și britanice de dezinformare: Bloomberg, The New York Times și The Sun să publice programul pentru viitoarele noastre invazii pentru acest an. Aș dori să-mi planific vacanța", a transmis diplomatul rus pe canalul ei Telegram miercuri, citat de TASS.

Cursa citată mai scrie că Occidentul și Kievul au făcut recent acuzații despre potențiala invazie a Ucrainei de către Rusia.

“Presa occidentală continuă să anunțe cu entuziasm ‘data invaziei’, care a fost amânată în mod repetat. Potrivit ziarului Politico, președintele american, Joe Biden, a susținut că Rusia ar putea ataca Ucraina pe 16 februarie. Această continuă dezinformare din partea presei occidentale a dus deja la o deteriorare bruscă a situației economice a Kievului, fiind afectate investițiile și afacerile din Ucraina, în timp ce prețurile la energie în Europa sunt în creștere”, notează jurnaliștii TASS.

Ei amintesc că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat aceste informații, subliniind că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.