Proteste cu gaze lacrimogene în Liban, în fața Parlamentului: ”Revoluție, revoluție”

"Revoluţie, revoluţie", au scandat protestatarii, potrivit postului tv libanez MTV, în timp ce încercau să îndepărteze barierele din jurul clădirii Parlamentului.

Watch: Demonstrators in #Lebanon's capital city #Beirut clash with security forces during protests against the government's handling of the massive port explosion that killed over 150 people on August 4. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/s9NN8aSBYu