Protestatarii anti-Brexit au construit un zid între Irlanda și Irlada de Nord. FOTO

Locuitori din regiune au folosit bariere de beton şi au instalat un birou vamal, apărat de un fel de turn de observaţie, cu falşi militari purtând uniforma britanică - o scenă menită să amintescă cele trei decenii de violenţe.

Mock soldiers return to the Irish border as protesters warn Theresa May not to allow Brexit to derail Northern Ireland’s hard-won peace https://t.co/tr3sDwKvLT pic.twitter.com/9rgmJyxB0Y

”Este vorba despre a aminti generaţiei noastre mai tinere care era situaţia în urmă cu 25 de ani”, a declarat John McNamee, un activist din cadrul Comunităţilor frontaliere împotriva Brexitului (BCAB - Border Communities against Brexit).

Is this meant to evoke images of the Berlin Wall? Donald Trump's wall? Israel/Palestine? As significant as Brexit is, even the most extreme fears for the future don't involve Northern Ireland being sealed in by a wall. So this is SF's leaders demolishing a (concrete) straw man. pic.twitter.com/rXb6RJnBYO