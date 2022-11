Propagandiştii Kremlinului, îngrijoraţi de posibilitatea ca Rusia să fie învinsă în Ucraina. ”Ar fi un dezastru”

Prezentatorul pro-Kremlin Vladimir Soloviev a ridicat problema unei înfrângeri a Rusiei în Ucraina luni, la Rossiya-1, o rară deviere de la versiunea Guvernului rus, comentează Le Figaro.

”Ar fi un dezastru care s-ar abătea asupra ţării noastre. Nu este o opţiune. Nu trebuie să pierdem războiul”, i-a răspuns invitata zilei, Margarita Simonian.

”Lăsarea altui cartier din Kiev fără curent nu va schimba amploarea catastrofei care se va abate asupra ţării noastre dacă pierdem. Este de neimaginat. Nu putem pierde”, a declarat ea, citată de postul francez BFMTV şi publicaţia belgiană La Libre Belgique.

Ucrainenii ”se pregătesc să ne ia Crimeea. Atunci vom face singurul lucru pe care-l putem face în această situaţie; să-i bombardăm”, a declarat redactora-şefă a RT, un post interzis în Uniunea Europeană la începutul invaziei ruse a Ucrainei, din cauza discursului său propagandist.

”Rusia nu bombardează de plăcere. Dumnezeu ştie că nu vrem asta. Nimeni nu voia asta. Iar eu ştiu că Guvernul nostru nu voia nici el”, a dat ea asigurări.

Jurnalista a evocat apoi temerea unor comandanţi militari căroa, deplânge ea, le-ar fi frică de represalii judiciare în cazul unei victorii ucrainene.

Margarita Simonian a denunţat această stare de spirit.

”Din nefericire, cunosc mulţi oameni care gândesc aşa. Inclusiv oameni din cele mai înalte sfere”, a declarat ea.

”Le este frică şi nu îndrăznesc să spună clar lucrurile, de frică faţă de ceea ce ar putea gândi acei oameni acolo”, adică cei de la Curtea Penală Internaţională (CPI) de la Haga, care judecă crime de război şi crime împotriva umanităţii.

”Eu scuip pe ceea ce gândesc ei acolo. Celor care le este frică de Haga ar trebui să le fie mai degrabă frică să piardă războiul, să fie umiliţi şi să trădeze poporul”, a mai declarat şefa de la RT.

Animatorul a conchis, atunci, provocând fiori pe platou, că ”Haga nu va mai exista dacă se va întâmpla aşa ceva. Nu va mai exista nimic. Întreaga lume se va transforma în cenuşă”.

Cei doi propagandişti propuneau, într-o altă emisiune, în aprilie, ca prizonierii ruşi de război, nişte ”monştri şi nişte nenorociţi”, să fie folosiţi ca sclavi în reconstrucţia oraşelor ucrainene distruse de către ruşi.

Meanwhile in Russia: top propagandists and their friends in high places are getting worried about the possibility of losing the war to Ukraine and being tried at the Hague. pic.twitter.com/SfgB1GexQv