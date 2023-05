Propaganda din Belarus a publicat o fotografie cu Lukaşenko, după ce s-a zvonit că este grav bolnav | FOTO

Un canal de ştiri de stat din Belarus a publicat, luni, o fotografie cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko în vizită la ceea ce este prezentat a fi un centru de comandă militar, în prima sa apariţie publică după aproape o săptămână, în urma speculaţiilor cu privire la starea de sănătate a liderului belarus în vârstă de 68 de ani, informează Reuters.

Canalul Telegram Pul Pervogo, canal de stat ce informează despre activităţile lui Lukaşenko, a anunţat că preşedintele belarus a întreprins o vizită de lucru la o bază a comandamentului central al forţelor aeriene. În fotografie, Lukaşenko apare cu un bandaj la mâna lui stângă.

⚡️#Lukashenko appeared in public for the first time since May 9

Today he will allegedly visit the central command centre of the Belarusian Air Force and Air Defence Forces, his press service said.

Lukashenko has a bandage on his arm again. pic.twitter.com/7jw0hulc3I