Rusia a celebrat, marți, 78 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste, prin obișnuita paradă militară organizată în Piața Roșie din Moscova. Deși se vehicula că Vladimir Putin nu va fi asistat de niciun lider de stat aliat de Ziua Victoriei, președintele Rusiei s-a bucurat, totuși, de prezența lor.

Dar, presa internațională a transmis că Lukașenko a participat la parada de Ziua Victoriei cu un bandaj pe mâna sa dreaptă. Pe lângă acest lucru, Putin ar fi ținut un mic dejun informal cu invitații de la paradă din Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, dar nu au existat fotografii sau înregistrări video cu Lukașenko.

Ulterior, s-a aflat că Lukașenko a fost, de asemenea, dus cu un vehicul la ceremonia de depunere de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, la Grădina Alexandrovsky.

