Prințul Philip văzut la volan la 2 zile după accident. A condus fără centură de siguranță

BBC relatează pe baza unor fotografii publicate de Daily Mail şi The Sun că prinţul Philip conducea, sâmbătă, singur prin Sandringham, relatează news.ro.

Noul Freelander, maşina pe care o conducea prinţul Philip, a fost adusă vineri la Sandringham, unde ducele şi regina Elizabeth a II-a locuiesc încă de la Crăciun.

Potrivit Daily Mail, prinţul Philip conducea fără a avea pusă centura de siguranţă.

