Declarația prințului Philip după accident. Britanicii spun că nu ar trebui să mai conducă

Presa britanică vuieşte pe tema unei "supravieţuiri miraculoase", după ce, la 97 de ani şi jumătate, soţul reginei Elisabeta a II-a a scăpat teafăr dintr-un accident rutier.

Prinţul Philip era la volanul unui Range Rover, care s-a răsturnat pe o parte după tamponarea cu o altă maşină. Accidentul s-a produs în apropierea uneia dintre reşedinţele regale.

Rhiannon Mills, coresp SKY News: ”La marginea şoselei A149 se mai pot vedea urmările ciocnirii dintre cele două maşini. E şocant să vezi imaginea Range Rover-ului răsturnat, mai ales când te gândeşti că la volan era soţul reginei.”

În maşina Kia de care s-a ciocnit prinţul Philip se aflau două femei şi un copil de 9 luni.

Un localnic s-a nimerit să fie de faţă la accident şi să-i ajute pe cei implicaţi să iasă din maşini. Concizia şi umorul tipic britanic fac relatarea martorului savuroasă.

Roy Warne, martor şi ajutor: ”Cu ajutorul altui trecător am scos copilul afară şi apoi m-am dus către maşina răsturnată, în care era un domn vârstnic, altminteri cunoscut drept ducele de Edinburgh. L-am ajutat să iasă din maşină. L-am ajutat să-şi mişte picioarele, care erau prinse sub bord şi abia apoi i-am văzut faţa şi mi-am dat seama cine era. Nu părea să aibă dureri şi nici nu era prea îngrijorat, dar evident că suferise un şoc, date fiind circumstanţele. Prinţul Philip a vorbit cu soţia mea şi a întrebat-o dacă toată lumea era teafără. A reacţionat cum te-ai aştepta din partea ducelui de Edinburg s-o facă.”

Ambilor şoferi li-a fost testată alcoolemia, iar rezultatele au fost negative. Jurnaliştii britanici se întreabă totuşi dacă, la aproape 98 de ani, prinţul Philip ar mai trebui să şofeze. Ca orice britanic, după vârsta de 70 de ani, ducele îşi reînnoieşte permisul la fiecare trei ani.

Edmund King, preşedinte Asociaţia Automobiliştilor: ”E dificil să judeci cine n-ar trebui să conducă maşina. Oamenii îmbătrânesc în mod diferit. Dacă au vedere şi reflexe bune, pot fi şoferi foarte buni.”

Prinţul Philip s-a retras din viaţa publică în august 2017, iar în primăvara anului trecut a fost operat pentru a i se monta o proteză de şold.

