Prinţesa Kate a apărut în public pentru a doua zi consecutiv, o premieră după diagnosticul ei de cancer. FOTO & VIDEO

Prinţesa a privit ceremonia de la balconul unei clădiri guvernamentale în timp ce membri ai familiei regale, printre care şi regele Charles al III-lea, precum şi politicieni au depus coroane de flori la monumentul Cenotaph, situat în centrul Londrei.

Prinţesa de Wales a purtat o pălărie neagră şi o jachetă ornată cu maci roşii, însemn pe care britanicii îl poartă în semn de respect pentru cei care şi-au pierdut viaţa în război.

Sâmbătă, prinţesa a participat la evenimentul Festival of Remembrance, desfăşurat la Royal Albert Hall din Londra.

Princess of Wales joins other royals at Cenotaph for Remembrance Sunday service. The event marks a significant step in Kate's gradual return to public duties following her cancer diagnosis earlier this year.https://t.co/ZgSS4zh6IW pic.twitter.com/WuOGJThqQK