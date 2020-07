Prin ce chinuri a trecut actorul Nick Cordero înainte să moară de Covid-19

Moartea lui Nick Cordero, un actor canadian cunoscut mai ales pentru rolurile sale de pe Broadway, șochează o lume întreagă.

Acesta s-a stins la numai 41 de ani, într-un spital din Los Angeles, după 95 de zile de chin, din cauza COVID-19. Înainte de îmbolnăvire era sănătos tun, dar complicațiile au fost cumplite: a fost inconștient săptămâni la rând și i-a fost amputat un picior.

Pe de altă parte, Richard Quest, celebrul realizator de la CNN, mărturisește că resimte încă unele efecte ale bolii, la două luni după ce a fost testat pozitiv.

La serialul "Lege și ordine", cariera actorului de origine canadiană Nick Cordero era în ascensiune.

A fost însă curmată brutal de COVID-19, deși Cordero nu avusese deloc probleme medicale până atunci. Cordero a fost testat pozitiv pentru coronavirus în martie şi spitalizat în Los Angeles.

De atunci, n-a mai ieșit de la terapie intensivă. Soția lui, Amanda Kloots, fostă dansatoare pe Broadway, devenită antrenor de fitness, i-a ținut la curent pe fani cu privire la starea de sănătate a actorului prin postări pe Instagram.

Actorul a fost mai multe săptămâni plasat în comă indusă, i-a fost instalat un stimulator cardiac şi i-a fost amputat un picior din cauza șocului septic.

Amanda Kloots: „A fost o situație de genul: piciorul ori viața”.

Cordero comunica doar cu ochii.

Amanda Kloots: „Doar clipea din ochi, deci răspunsuri cu da sau nu”.

S-a vorbit şi de posibilitatea unui dublu transplant de plămâni.

Amanda Kloots: „Mi-au spus de patru ori că nu o să scape”.

Amanda a povestit că boală a afectat foarte grav plămânii, care arătau ca ai unui om care a fumat 50 de ani.

Amanda Kloots: „Vreo două minute nu a avut puls și a fost nevoie să-l resusciteze”.

Fanii i-au ținut mereu pumnii și au postat mesaje de încurajare, dar au făcut și chetă pentru cheltuielile de spitalizare. Se strânseseră la un moment dat vreo 850.000 de dolari.

Amanda Kloots: „Îi strâng mâna și aștept ziua în care o să mi-o strângă și el”

Din nefericire, ziua aceea n-a mai venit.

Nick a ratat primii pași ai fiului său, care va crește ascultând povești despre cât de mult l-a iubit tatăl lui.

„Covid este ca o tornadă în corpul tău, care lasă o lungă trenă de distrugeri”, a spus realizatorul de la CNN, Richard Quest, care mărturisește că la două luni după ce a avut boala încă resimte efectele.

„Nu doar o tuse persistentă și oboseală sau somnolență. Am devenit neîndemânatic, scap pe jos obiecte, mă împiedic”, spune Quest, semn că acea parte a creierului care controlează mișcările fine ale mâinii i-a fost afectată.

„În multe momente, mă simt confuz, am și probleme de digestie, care nu par să aibă altă cauză”, adaugă cunoscutul jurnalist.

În aprilie, când anunța că a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, descria doar simptome moderate.

„Am doar o tuse cam rebelă, dar nu am dificultăţi de respiraţie, nici stare de oboseală, nici nu transpir întruna. În caz că vă intrebaţi de ce încă vă vorbesc în loc să mă odihnesc şi s-o iau uşurel, o să fac şi asta, o să mă odihnesc. O s-o iau uşurel dacă văd că nu fac faţă”, spunea, atunci, Richard Quest.