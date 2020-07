Actorul Nick Cordero a murit din cauza coronavirusului, după o suferință cumplită

Actorul Nick Cordero, un star de pe Broadway, a murit din cauza coronavirusului, după o suferință ieșită din comun.

În vârstă de 41 de ani, Nick Cordero a murit duminică în Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, după 95 de zile de internare, scrie Daily Mail.

Anunțul morții a fost făcut de soția sa, Amanda Kloots, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Aceasta a scris că în ultimele sale clipe Nick Cordero ”a fost înconjurat de familie, care a cântat și s-a rugat în timp ce el a părăsit liniștit acest pământ”.

”Dumnezeu are acum încă un înger în rai”, a mai spus Amanda, care are cu Nick Cardero un băiat în vârstă de un an, pe nume Elvis.

Suferința starului de pe Broadway, nominalizat la Premiul Tony pentru cel mai bun rol secundar într-un musical, a fost una cumplită.

Nick Cordero tocmai se mutase din New York la Los Angeles pentru a putea juca în Rock of Ages Hollywood.

În martie, s-a infectat cu Covid-19 și a fost internat în spital, iar evoluția sa a fost una dramatică.

Suferință ieșită din comun

În aprilie, doctorii i-au amputat un picior din cauza formării unor cheaguri de sânge în timp ce era ventilat mecanic.

Ulterior, Nick Cardero a suferit mai multe complicații, printre care două atacuri cerebrale, un șoc septic și acumulare de fungi în plămâni.

”Mi-am pierdut credința și mă doare tot. Inima mea este frântă și nu îmi pot imagina viața noastră fără el. Nick a fost o lumină strălucitoare”, a scris Amanda Kloots, care îi era soție din 2017.