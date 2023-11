Primul stat din Europa care condamnă public atacurile „inumane” lansate de Israel în Gaza: „Se comit crime de război”

Petra De Sutter, viceprim-ministru al Belgiei, a cerut, miercuri, guvernului țării să sancționeze Israelul. "Este timpul pentru sancțiuni împotriva Israelului. Bombardamentele sunt inumane. În timp ce în Gaza se comit crime de război, Israelul ignoră cererea internațională de încetare a focului", a postat ea pe platforma X, fostul Twitter.

Astfel, De Sutter a solicitat o suspendare "imediată" a acordului de asociere dintre UE și Israel și a propus ca Belgia să aloce fonduri suplimentare pentru Curtea Penală Internațională pentru a investiga crimele de război comise de Israel și Hamas, a precizat ea într-un comunicat de presă, potrivit POLITICO.

Belgium’s deputy prime minister, Petra De Sutter, calls for sanctions on Israel.

“It is time for sanctions against Israel. The rain of bombs is inhumane.” pic.twitter.com/QzRdQ97wKb