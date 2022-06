Primul portret oficial al cuplului Kate şi William, ducele și ducesa de Cambridge - FOTO

Portretul acestora a fost pictat de artistul britanic Jamie Coreth. Kate şi William, aflați în vizită în Cambridgeshire, au dezvăluit public, la Fitzwilliam Museum de la Universitatea din Cambridge, primul lor portret pictat pe pânză.

Kate Middleton apare într-o rochie verde smarald pe care a purtat-o în timpul unei vizite la Dublin în 2020, aminteşte Daily Mail. Prinţul William este îmbrăcat în costum, cu mâna în buzunar.

„Scopul a fost de a-i arăta în acelaşi timp destinşi şi accesibili, dar şi eleganţi şi maiestuoşi. Am vrut ca tabloul să evoce un sentiment de echilibru între viaţa lor publică şi cea privată”, a explicat pictorul, conform news.ro.

Tabloul a fost comandat încă de anul trecut. Pictura va putea fi văzută de public, tabloul fiind expus pentru următorii trei ani în muzeul din Cambridge. Pânza va fi expusă apoi în alte galerii din Cambridgeshire.

