Primul mare efect negativ provocat de „aventura” din Kursk a Ucrainei. Kremlinul a tras linie

”În acest stadiu, având în vedere această aventură, nu stăm de vorbă”, a declarat publicaţiei ruse Shot un consilier diplomatic al lui Vladimir Putin, Iuri Uşakov.

”Pentru moment, ar fi complet nepotrivit să începem un proces de negociere”, a subliniat el.

Mihailo Podolisk, un consilier al lui Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că unul dintre obiectivele ofensivei ruse în Kursk este să oblige Moscova la negocieri ”echitabile”.

At the moment, it would be inappropriate for Russia to enter into negotiations with Ukraine, Russian presidential aide Yuri Ushakov told SHOT.

