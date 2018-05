Primul bebeluș născut după 12 ani într-un loc unde nașterile sunt interzise

Getty

Pe o insulă izolată în largul Braziliei s-a născut primul bebeluș din ultimii 12 ani, după ce o femeie a încălcat regula de a nu naște în acest loc.

Nașterea unei fetițe, sâmbătă, pe Fernando de Noronha, a venit ca o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru părinții ei, relatează The Guardian.

Fernando de Noronha este un arhipelag de 21 insule și insulițe în Oceanul Atlantic, la 354 km de coasta Braziliei. Fernando de Noronha, faimos pentru rezarvația naturală și cu o populație de peste 3.000 de locuitori, nu autorizează nașterile deoarece nu există nicio maternitate aici.

"Mama, care nu dorește să fie identificată, a intrat în travaliu acasă," a dezvăluit administrația insulei într-o declarație pentru ziarul O Globo. "Familia a mărturisit că nu era conștientă de sarcină."

Femeilor însărcinate li se spune să călătorească pe continent, la cel mai apropiat oraș - Natal, la 365 de km distanță.

Femeia neidentificată mai are un copil care a fost născut pe continent, dar a mărturisit pentru O Globo că de data aceasta "nu a simțit nimic" în timpul sarcinii.



"Vineri seara am avut dureri, iar când am mers la toaletă am văzut ceva ieșind dintre picioarele mele. Acela a fost momentul când tatăl copilului a venit și l-a prins. Era un copil, o fetiță. Am rămas uimită", a mărturisit ea.

