Primele mărturii ale Iuliei Skripal, după atacul cu agent neurotoxic: „A fost dureros și depresiv”

Fiica fostului agent rus otrăvit în Anglia, la începutul lui martie, a vorbit pentru prima oară public, după atac. Iulia Skripal, care se află într-un ținut loc secret, spune că este „norocoasă că mai trăiește" şi că „recuperarea a fost lentă și dureroasă

Ea a mai adăugat că viața „i-a fost întoarsă cu susul în jos", dar speră ca într-o zi să se poată întoarce în Rusia.

O cictarice roșie pe gât era vizibilă, când Iulia Skripal a apărut pentru prima dată după atac în fața camerelor video.

Iulia Skripal, otrăvită cu agent neurotoxic: „După 20 de zile în comă m-am trezit și am aflat că este posibil să fi fost otrăviți. Încă mi-e greu să realizez că și eu și tatăl meu am fost atacați într-un asemenea mod. E șocant că a fost folosit un agent neurotoxic. Amândoi suntem norocoși că am supraviețuit acestei tentative de asasinat."

Iulia Skripal și tatăl ei, Serghei, au fost expuși la agentul toxic Noviciok, pe 4 martie în centrul orașului englez Salisbury. Anchetatorii cred că otrava a fost pusă pe clanța ușii casei lui Serghei Skripal.

Iulia Skripal, otrăvită cu agent neurotoxic: „Recuperarea noastră a fost lentă și extrem de dureroasă. Nu vreau să intru în detalii, dar tratamentul a fost invaziv, dureros și depresiv."

Iulia a fost externată după șase săptămâni, când medicii au anunțat că răspune „excepțional" la tratament. Tatăl ei, Serghei, a fost externat luna aceasta.

Iulia Skripal, otrăvită cu agent neurotoxic: „Viața mea s-a întors cu susul în jos. Încă încerc să fac față schimbărilor devastatoare pe care le suport, atât fizice, cât și emoționale. Iau lucrurile așa cum sunt și vreau să am grijă de tatăl meu, până când se va recupera complet."

„Pe termen lung, sper să mă întorc acasă”, spune Iulia Skripal, care a mulțumit Ambasadei Ruse pentru că i-a oferit asistență. Dar a adăugat: „pentru moment nu vreau să recurg la serviciile lor."

După externare, din motive de securitate, Iulia şi tatăl ei au fost duşi într-un loc sau în locuri secrete, pentru că nu este clar dacă sunt sau nu împreună.

