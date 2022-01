Primele imagini cu prăbușirea celui mai nou avion US Navy în timpul aterizării pe un portavion, în Marea Chinei de Sud VIDEO

F-35C, un avion de luptă stealth cu un singur motor și cel mai nou avion din flota US Navy, s-a prăbușit luni pe portavionul USS Carl Vinson în timpul operațiunilor de rutină, a anunțat Marina americană, citată de CNN.

The F-35C Lightning II fighter jet flew off the deck of the nuclear aircraft carrier USS Carl Vinson while returning to the ship pic.twitter.com/5fvVRqhkWr