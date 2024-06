Primele imagini cu Eduard, românul din Viena care și-a împușcat iubita. A fost ucis de polițiștii alertați de vecini

Individul, identificat de presa austriacă drept Eduard S., se repezise asupra agenților cu un topor, același cu care și-ar fi atacat partenera, o tânără din Chile.

În imaginile difuzate de presa din Austria se vede cum românul stă în genunchi pe un trotuar și face semnul crucii de mai multe ori. Are lângă el un topor. Lovește în repetate rânduri asfaltul, apoi se ridică și pleacă, având arma albă pe umăr. Dar a continuat să-și verse furia. A spart un geam de la parterul unei clădiri.

Alertați, oamenii legii au ajuns rapid la fața locului. În ciuda încercărilor de a-l calma, bărbatul a lovit violent mașina de poliție. Situația a scăpat de sub control, iar agenții au deschis focul, în legitimă apărare.

S-a încercat resuscitarea agresorului, dar în zadar.

Cu puțin timp înainte de aceste scene, individul își atacase iubita într-un apartament. Auzind scandal, vecinii au anunțat autoritățile.

Slobodanka Nikolic, vecină: „Am auzit prin perete cum lovea, de vreo 3-4 ori, apoi a fost o mică pauză după care am auzit cum a tras de 5 ori cu pistolul sau cu ce-o fi fost. Apoi am auzit multă gălăgie afară, era multă lume, poliția era acolo, am văzut de la fereastră”.

Agenții au intrat apoi în locuința respectivă, unde au găsit trupul neînsuflețit al victimei. Tânăra, din Chile, suferise răni grave la cap.

Românul de 26 de ani era cunoscut polițiștilor.

Markus Dittrich, purtător de cuvânt al poliției din Viena: „Bărbatul era instabil din punct de vedere mintal. Cu toate acestea, până în prezent, nu a existat niciun incident legat de vreun act de violență comis de el. Motivul nu este deocamdată clar și face, desigur, obiectul unor investigații în curs de desfășurare”.

Este al 11-lea incident din acest an din Austria în care o femeie cade victimă violenței domestice.

