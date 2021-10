Primele declarații publice ale lui Alec Baldwin, după ce a ucis un om: ”A fost prietena mea”

Profimedia

Alec Baldwin a vorbit pentru prima dată în faţa camerelor de filmat despre tragedia petrecută pe platorul de filmare la pelicula "Rust".

Încă marcat de cele întâmplate, actorul a ţinut să le spună câteva cuvinte paparazzilor care îl urmăreau prin statul american Vermont.

Alec Baldwin: ”Ce vreţi să ştiţi?”

Paparazzi: Care este stadiul actual al anchetei?

Alec Baldwin: ”Nu am voie să fac niciun comentariu, pentru că este o investigație în desfăşurare. Departamentul şerifului din Santa Fe mi-a ordonat să nu răspund la nicio întrebare. Nu pot să fac asta!”

Alec Baldwin: ”O femeie a murit. A fost prietena mea! A fost prietena mea! În ziua în care am ajuns în Santa Fe pentru a începe filmările, am invitat-o la cină împreună cu Joel, regizorul. Eram o echipă foarte, foarte... scuză-mă... Am fost o echipă foarte, foarte închegată, care filma împreună un film, apoi s-a întâmplat acest eveniment oribil."

WATCH: Alec Baldwin breaks his silence on Halyna Hutchins' death on 'Rust' movie set pic.twitter.com/e4ZVjdC8MF — Fox News (@FoxNews) October 30, 2021

Halyna Hutchins a murit după ce Alec Baldwin a tras cu o armă de recuzită.

Regizorul filmului a fost rănit la umăr. Pe lângă Baldwin, în anchetă mai sunt implicaţi mai mulţi producători ai peliculei western.

Un asistent de regie care i-a dat pistolul actorului şi armuriera echipei de filmare ar putea răspunde, de asemenea, unor acuzaţii.