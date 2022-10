O creatură care se transformă a fost descoperită în Maldive. Ce se întâmplă pe măsură ce îmbătrânește. FOTO și VIDEO

În jurul Maldivelor, între 40 și 70 de metri sub Oceanul Indian, există bancuri pâlpâitoare de pești viu colorați, de lungimea degetelor de la mâini, care nu se aventurează niciodată până la recifele de corali de la suprafață.

Una dintre speciile găsite de cercetătorii care fac scufundări la adâncimi mari este Cirrhilabrus finifenmaa - într-o zonă a oceanului numită „mezofotică”, aflată între partea încă atinsă de razele soarelui și partea adâncă și întunecată a oceanului. Zona se întinde în jos aproximativ 150 de metri, potrivit The Guardian.

Researchers have identified a new species of rainbow-colored fish living in deepwater reefs found near the Maldives, an island nation in the Indian Ocean. The fish, whose scientific name is Cirrhilabrus finifenmaa, is also known as the rose-veiled fairy wrasse. pic.twitter.com/QISn6mKnjo

„Zona mezofotică este una dintre regiunile cel mai puțin explorate din recifele de corali. Zona este, în general, situată la o adâncime incomodă – nu suficient de adâncă pentru a putea fi cercetată cu ajutorul submarinelor, prea complexă și prea adâncă pentru tehnici tradiționale de scufundare”, a spus Yi-Kai Tea, cercetător la Institutul de Cercetare a Muzeului Australian din Sydney.

Pentru a fotografia și colecta specimene în zona mezofotică, oamenii de știință folosesc echipamente specialiale de scufundare, pentru a-și putea extinde scufundările astfel încât să găsească specii necunoscute anterior.

The rose-veiled fairy wrasse (Cirrhilabrus finifenmaa) has been discovered off the Maldives. Like other wrasses, they change their sex as they age. The fish start life as females and mature into males. Some males then become female again. https://t.co/IaPQ0fOWA7 pic.twitter.com/fZcX1X1kJd