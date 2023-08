Prima ţară din Europa care și-a închis ambasada în Rusia, din cauza războiului din Ucraina

„Imediat ce condiţiile o vor permite, Islanda va acorda prioritate reluării activităţilor Ambasadei Islandei la Moscova”, precizează marţi într-un comunicat diplomaţia islandeză.

Reprezentarea urmează să fie asigurată de-acum de către Ministerul Afacerilor Externe de la Reykjavik.

????????The Icelandic embassy in #Moscow has now suspended all operations. The flag was removed from the flagpole, the signboards dismantled, and the staff packed up offices. Earlier, Iceland’s Government said that relations with Russia were at the "lowest level." pic.twitter.com/wcy2uThNg7