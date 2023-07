Prigojin, din nou în fruntea trupelor sale militare Wagner: ”În acest moment, ceea ce se întâmplă pe front este o rușine”

În acest clip, el le promite luptătorilor săi că vor urma mai multe desfășurări militare.

"În acest moment, ceea ce se întâmplă pe front este o rușine, în care nu trebuie să ne implicăm", spune Prigojin în videoclipul de aproape șase minute, distribuit pe canalul său personal de Telegram, potrivit Business Insider.

În schimb, forțele Wagner "vor rămâne aici, în Belarus, pentru o perioadă de timp", afirmă Prigojin în această înregistrare VIDEO care nu este foarte clară, ci chiar întunecată, cu niște corturi vizibile în fundal.

În urma revoltei eșuate a lui Prigojin de luna trecută, în care el i-a acuzat pe liderii militari ruși de nepricepere și minciună în legătură cu războiul din Ucraina, luptătorii Wagner ar fi trebuit să se mute într-o tabără de antrenament din Belarusul vecin, în baza unui acord negociat de președintele țării, Alexandr Lukașenko.

Fotografiile acestei tabere improvizate arătau că această bază ar putea găzdui mii de soldați.

Săptămâna trecută, Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că bărbații au început să antreneze unitățile de apărare teritorială ale țării.

În ultimele săptămâni, însă, liderul Wagner a fost văzut chiar în Rusia. Kremlinul a confirmat chiar că acesta s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, la doar câteva zile după ce a renunțat la rebeliunea sa.

Videoclipul postat miercuri, 19 iulie, pare să confirme că Prigojin se află acum cu oamenii săi în Belarus, remarcile sale părând să confirme, de asemenea, misiunea lor pe termen scurt.

Dar Prigojin a lăsat să se înțeleagă, de asemenea, că vor urma lucruri mai mari, în afara Belarusului. În timp ce încerca să îi asigure pe mercenarii săi că sunt iubiți de poporul belarus, susținând că femeile locale ar fi chiar "zbuciumate de poftă", Prigojin le-a spus, de asemenea, să se pregătească pentru viitoarele desfășurări în străinătate, inclusiv pentru o "nouă călătorie în Africa".

"Și poate că ne vom întoarce într-un moment în care suntem încrezători că nu vom fi forțați să ne facem de rușine", a adăugat el, părând să se refere la Ucraina.

În ultimii ani, mercenarii Wagner au fost trimiși în Libia, Mali și Republica Central Africană, unde au fost acuzați că terorizează populațiile locale în timp ce luptă împotriva grupurilor de insurgenți.

Aceste desfășurări au fost văzute ca o extindere a influenței guvernului rus în regiune și reprezintă unul dintre motivele pentru care mulți cred că Putin este reticent să desființeze Grupul Wagner, în ciuda participării acestuia la ceea ce el a numit un act de trădare.

Prigojin, în videoclipul postat miercuri, a sugerat că misiunea lui Wagner este departe de a se fi încheiat.

"Nu este sfârșitul, este doar începutul", a spus el. "Cea mai mare treabă din lume [urmează] foarte curând", a continuat el, adăugând: "Cu siguranță vom călători peste tot în lume".

