Prigojin, atac uluitor la adresa Moscovei: „Rusia se va trezi şi îşi va da seama că Crimeea este ucraineană”

”Inamicul ocupă Patîhatî, nordul Robotîne şi Urojaine, ceea ce înseamnă că porţiuni mari din teritoriu au fost pierdute în faţa inamicului”, deplânge Evgheni Prigojin într-o înregistrae audio publicată miercuri pe Telegram, scrie news.ro.

"Russia will wake up one day and find out that Crimea has already been given to Ukrainians. If it goes on like this, we will be left without the most important - without Russia" - Prigozhin.

He is talking about the situation on the frontlines in panic. pic.twitter.com/mM6BWKcKxe