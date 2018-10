Președintele SUA trimite armata la granița cu Mexicul: ”Trebuie să-i oprim”

Potrivit Fox News, președintele american este hotărât să blocheze accesul imigranților în SUA cu ajutorul armatei și a Gărzilor Naționale.

”Este o situație oribilă și sunt mai mult de 5000 de oameni. Și trebuie să-i oprim la graniță!” - a spus Trump.

”Caravana” migranţilor din America Centrală care se îndreaptă spre SUA are mai mult de 7.000 de persoane, a declarat adjunctul purtătorului de cuvânt al ONU, Farhan Haq Aziz, citând o estimare a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), relatează AFP, potrivit Agerpres.

”Din caravană fac parte 7.233 de persoane, dintre care majoritatea intenţionează să-şi continue călătoria spre Nord”, a declarat purtătorul de cuvânt în cursul unei conferinţe de presă zilnice, subliniind necesitatea ca acestea să fie ”tratate cu respect şi demnitate”.

În replică, preşedintele Donald Trump a anunţat o reducere imediată a ajutoarelor acordate pentru Honduras, Guatemala şi El Salvador - țări pe care le-a acuzat de faptul că nu au putut să-şi ”împiedice locuitorii să-şi părăsească ţara şi să intre ilegal în SUA".

Într-un interviu acordat USA Today, Trump a mai afirmat că printre imigranții care se află în această caravană s-ar afla și ”persoane din Orientul Mijlociu”.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!