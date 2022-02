Preşedintele postului CNN a demisionat după dezvăluiri despre o relaţie secretă cu una dintre colegele sale

Twitter

Emblematicul preşedinte al CNN, Jeff Zucker, care a simbolizat poziţionarea politică a acestui post de televiziune, în special în timpul administraţiei Trump, şi-a anunţat miercuri demisia, după dezvăluiri despre o relaţie secretă, informează AFP.

În vârstă de 56 de ani, Jeff Zucker, care se afla la conducerea CNN din 2013, a declarat că a greşit atunci când nu a dezvăluit acea relaţie în timpul discuţiilor purtate cu directoarea de marketing a postului TV.Donald Trump, pentru care CNN a devenit ţinta preferată a criticilor sale din ultimii ani, a salutat demisia lui Jeff Zucker, pe care îl consideră "un gunoi de clasă internaţională", scrie Agerpres.

Jeff Zucker a precizat că a recunoscut existenţa acelei relaţii cu ocazia unei recente anchete interne ce nu avea legătură cu el şi care îl viza pe jurnalistul Chris Cuomo, concediat de curând de CNN.

"Am fost întrebat despre o relaţie consensuală cu cea mai apropiată colegă a mea, cu care lucrez de peste 20 de ani", a declarat preşedintele CNN într-un e-mail intern publicat de postul american. "Am recunoscut că acea relaţie a evoluat în ultimii ani. Ar fi trebuit să o dezvălui atunci când ea a început, dar nu am făcut-o. Am greşit. Din acest motiv, îmi părăsesc funcţiile astăzi", a adăugat Jeff Zucker.

Într-un alt memo intern, directoarea de marketing de la CNN, Allison Gollust, despre care postul TV a precizat că îşi va păstra postul, şi-a exprimat la rândul ei regretul că nu a semnalat patronilor televiziunii acea relaţie secretă, care, potrivit dezvăluirilor sale, ar fi început în timpul pandemiei de COVID-19.

Jeff Zucker s-a despărţit de soţia sa, Caryn, în 2018.

În plus faţă de funcţia de preşedinte al CNN, Jeff Zucker era şi preşedintele WarnerMedia News and Sports, o entitate a grupului WarnerMedia dedicată ştirilor şi sportului, începând din 2019. Jeffrey Adam Zucker, un apreciat om de televiziune, a debutat în această industrie la vârsta de doar 21 de ani, la baza piramidei ierarhice, lucrând ca documentarist în cadrul postului de televiziune naţional NBC.

Înzestrat cu un simţ deosebit al producţiei TV şi al informaţiei, mult peste media din acest sector de activitate, Jeff Zucker a urcat foarte repede treptele ierahiei din industria televiziune şi a devenit în 2007 CEO-ul NBC Universal. După ce a primit în 2010 mulţumiri publice pentru achiziţionarea acestui grup de conglomeratul Comcast, Jeff Zucker s-a remarcat apoi şi la CNN, pentru care a început să lucreze în 2013.

Charismatic şi volubil, el a repoziţionat acest post TV faţă de marele său concurent Fox News şi a profitat de aspiraţia lui Donald Trump de a intra în politică. Jeff Zucker, originar din Florida, a întreţinut o relaţie complexă cu celebrul dezvoltator imobiliar, considerată o combinaţie de atracţie şi repulsie.

La începutul anilor 2000, Jeff Zucker i-a oferit omului de afaceri o rampă de lansare, difuzând reality-show-ul "The Apprentice" în perioada în care conducea postul NBC, dar s-a distanţat ulterior tot mai mult de fostul preşedinte american.

În timpul celor două campanii prezidenţiale ale lui Donald Trump şi pe durata mandatului său prezidenţial, CNN s-a prezentat ca un post de ştiri factuale, care se opunea adeseori declaraţiilor pe care jurnaliştii săi le considerau afirmaţii eronate şi chiar minciuni promovate de echipa Trump.