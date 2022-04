Președintele Lukașenko, rănit după ce a primit o crosă în față la un meci de hochei

Aleksandr Lukașenko a fost lovit accidental cu crosa în față, suficient de puternic cât să-i provoace o mică rană în zona bărbiei.

Controversatul lider, apropiat al lui Vladimir Putin, a primit îngrijirile necesare pe banca de rezerve, apoi s-a întors pe teren să continue partida. Echipa sa a câştigat meciul şi chiar cupa, pentru a 13-a oară.

Today Lukashenko played ice hockey. One of the hockey players,33, accidentally smashed his face. He was immediately removed from the field. Journalists started to check out his fate. The official media made a statement that the guy had apologized and there will be no consequences pic.twitter.com/9km90ele8V