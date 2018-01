Donald Tusk, scrisoare pentru Dăncilă: Statul de drept rămâne crucial

”Am încredere că România va continua să contribuie constructiv pentru o Uniune Europeană puternică şi unită şi să sprijine o vecinătate a UE prosperă şi democratică. Acest lucru este deosebit de important în contextul activităţilor ce urmează privind Agenda Liderilor UE şi Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene în primul semestru din 2019”, menţionează Tusk în scrisoare.

”Importanta responsabilitate a guvernului dumneavoastră în susţinerea valorilor europene va sta la baza prosperităţii, stabilităţii şi securităţii României şi a Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, statul de drept şi progresele ireversibile în lupta împotriva corupţiei, conform înaltelor aşteptări ale societăţii româneşti, rămân cruciale pentru a asigura că toţi cetăţenii României pot beneficia deplin de pe urma tuturor oportunităţilor oferite de apartenenţa la Uniune”, a indicat el în mesaj.

”Aştept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră şi vă urez succes dumneavoastră şi guvernului pe care-l conduceţi”, îşi încheie Tusk scrisoarea postată pe Twitter.

My letter of congratulations to Romania's new PM. Your government's important responsibility for upholding European values will underpin Romania's prosperity, stability and security, as well as that of the European Union. https://t.co/XL9KRUoQ6o pic.twitter.com/v2pYxlbIC2