Președintele Biden i-a mărturisit unui apropiat că se gândește dacă să mai candideze împotriva lui Trump sau nu

Președintele Biden este conștient de lupta dificilă pe care o duce pentru a convinge alegătorii, finanțatorii și clasa politică că prestația sa la dezbatere a fost o excepție, au declarat aliații, portivit The New York Times.

Președintele Biden i-a spus unui aliat-cheie că știe că s-ar putea să nu-și poată salva candidatura dacă nu reușește să convingă publicul în următoarele zile că este pregătit pentru această funcție, după o prestație dezastruoasă la dezbaterea de săptămâna trecută.

Joe Biden, despre care aliatul a subliniat că este încă foarte implicat în lupta pentru realegere, înțelege că următoarele sale câteva apariții înainte de weekendul de sărbători - inclusiv un interviu programat pentru vineri cu George Stephanopoulos de la ABC News și opriri de campanie în Pennsylvania și Wisconsin - trebuie să decurgă bine.

„Știe că dacă mai are încă două evenimente de genul acesta, vom fi într-o altă postură”, până la sfârșitul weekendului, a declarat aliatul, referindu-se la prestația ezitantă și nefocalizată a lui Joe Biden în cadrul dezbaterii. Persoana care a făcut aceste declarații nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, pentru a nu crea o situție delicată.

Sursa: The New York Times, The New Indian Express

Dată publicare: 03-07-2024 18:48