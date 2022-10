Președinta Parlamentului European, după ce s-a văzut cu Nicolae Ciucă: "Locul României este în Schengen!"

Într-un mesaj transmis pe Twitter după o întâlnire la Bruxelles cu premierul Nicolae Ciucă, Roberta Metsola a afirmat că Parlamentul European sprijină pe deplin aderarea imediată a României.

”Nu mai trebuie pierdut timpul. Locul României este în Schengen. Împreună cu premierul României Nicolae Ciucă ne-am angajat ca Parlamentul European să susţină aderarea imediată. I-am mulţumit prim-ministrului şi pentru sprijinirea continuă a nevoilor energetice ale Republicii Moldova”, a scris Roberta Metsola, miercuri pe Twitter.

No more time should be lost. Romania’s place is in #Schengen.

With Romanian Prime Minister @NicolaeCiuca, pledged @Europarl_EN support for immediate accession.

Thanked Romania for continuously supporting Moldova with its energy needs.

