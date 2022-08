Presa ucraineană: Propagandiștii ruși susțin că presupusa asasină a Dariei Dughina a fost găsită decedată

Informația nu a confirmată însă: știrea a fost susținută de fotografii false și semnături ambigue, informează presa din Ucraina.

Informațiile au apărut într-un articol pe portalul austriac Express. Se pare că în Rusia materialul despre presupusul deces ar fi fost repostat în toate locurile publice posibile.

Presa austriacă a publicat informații conform cărora Natalya Vovk ar fi fost găsită moartă cu 17 răni de cuțit într-un hotel. În mâna ei ar fi fost un bilet cu un conținut necunoscut.

Pentru a confirma informația, jurnaliștii au folosit o fotografie a unei fete ucise la Moscova în 2020, care a fost descoperită drept neconformă rapid pe internet, scrie presa din Ucraina.



Cine este în spatele asasinatului

Rusia a acuzat Ucraina că ar fi în spatele asasinării lângă Moscova a Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin, ale cărui idei se regăsesc în politica promovată în prezent de preşedintele rus Vladimir Putin.



Este o ipoteză considerată de experţii occidentali în domeniul serviciilor secrete deopotrivă posibilă şi puţin probabilă, comentează joi France Presse într-o analiză.

Daria Dughina (29 de ani) a fost ucisă sâmbătă în explozia maşinii sale, sub care fusese amplasată o bombă.

Kievul a respins acuzaţiile ruşilor potrivit cărora o femeie de naţionalitate ucraineană a urmărit-o, iar apoi a eliminat-o pe Dughina, după care a fugit în Estonia.

În ipoteza că ar fi putut să o facă: 'Am fi putut transfera 400 de grame de TNT în Rusia? Teoretic, da. Am fi putut fabrica o bombă? Da', afirmă pentru AFP un înalt responsabil din serviciile secrete ucrainene, sub rezerva anonimatului.

Dar 'la ce bun? Nimeni în Ucraina nu ştie cu adevărat cine este Dughin. Cine ar şti de fiica lui? Să o omori nu are sens', susţine acesta.

De la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, Ucraina a avut timp să dezvolte reţele clandestine (de rezistenţă) pe teritoriul ţării vecine, notează AFP.

'Cred că din martie există o structură ucraineană instalată în Rusia, o structură logistică şi (...) operaţională', afirmă Gerald Arboit, expert în serviciile de informaţii la Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Kievul beneficiază de asemenea de 'consilieri americani şi britanici'. Dar, pentru un astfel de proiect, 'erau necesare acţiuni de recunoaştere, de urmărire (a ţintei) şi de aducere pe teren a unei echipe care să înfăptuiască operaţiunea. O singură persoană nu putea să răspundă şi de recunoaştere şi de partea operaţională', adaugă expertul citat, menţionând posibilitatea unui sprijin din partea unor grupări de opoziţie ruse.

De fapt, o astfel de operaţiune este mai ales complexă într-un context de război deschis. 'Asasinarea Dariei Dughina a avut loc la Moscova, zonă în care serviciile ucrainene cu greu ar putea ajunge', apreciază Colin Clarke, director de cercetare la Centrul Soufan, un think-tank din New York.

El consideră această ipoteză puţin probabilă, luând în considerare totuşi că 'forţele speciale sau agenţi de informaţii ucraineni sunt probabil capabili de un astfel de atac'.

Sursa: Obozrevatel Etichete: , , , , , Dată publicare: 28-08-2022 18:21