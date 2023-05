Premierul unei țări care vrea să fie membră NATO spune că Alianța Nord-Atlantică este vinovată pentru războiul din Ucraina

Declaraţia sa este un alt semn al divizării clasei politice georgiene faţă de Occident, scrie POLITICO, potrivit News.

Luând cuvântul, marţi, la forumul de securitate GLOBSEC de la Bratislava, Irakli Garibaşvili a declarat că "unul dintre principalele motive" din spatele conflictului din Ucraina "a fost expansiunea NATO, dorinţa Ucrainei de a deveni membră a NATO".

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. “Therefore, we see the consequence,” he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc