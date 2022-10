Premieră mondială: Primul vaccin inhalabil împotriva Covid-19 a început să fie administrat în China. VIDEO, FOTO

Agenţia de reglementare medicală din China a aprobat în luna septembrie acest vaccin, care este produs de compania farmaceutică chineză CanSino Biologics, cu scopul de a fi administrat ca doză booster, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Shanghai has started administering an inhalable Covid-19 vaccine that requires the recipient to breathe in for at least 5 seconds in a process that lasts about 20 seconds pic.twitter.com/dValVSvmES