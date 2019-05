Premieră în Asia. Taiwanul a legalizat căsătoria între persoane de acelaşi sex

Deputaţii taiwanezi au adoptat cu o largă majoritate o lege care le permite cuplurilor homosexuale să formeze ”uniuni permanente exclusive” şi o clauză care-i autorizează să ceară o înscriere de către administraţie în ”registrul căsătoriilor”.

Acest vot, care confirmă locul Taiwanului în avangarda asiatică în privinţa drepturilor homosexualilor, este o victorie a asociaţiilor de apărarea drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT), care s-au mobilizat de ani de zile pentru a obţine acelaşi drepturi la căsătorie ca şi cuplurile heterosexuale.

În mai 2017, Curtea Constituţională a Taiwanului a emis o hotărâre prin care constata anticonstituţionalitatea faptului de a priva persoanele de acelaşi sex de dreptul de a se căsători.

Curtea a dat, atunci, un termen până la 24 mai 2019 Guvernului să modifice legea, precizând că această căsătorie pentru toţi va deveni o realitate dacă nu se face nimic.

Însă opoziţia conservatoare s-a mobilizat şi a organizat în noiembrie o serie de referendumuri, în care o majoritate a respins ideea ca o căsătorie să fie definită altfel decât în prezent, adică o uniune între un bărbat şi o femeie, ceea ce a redus considerabil marja de manevră legislativă a Guvernului.

Cu mai puţin de o săptămână înainte de expirarea ultimatumului, în Parlament s-au depus vineri - Ziua Mondială împotriva Homofobiei şi Transfobiei - trei proiecte de lege vizând să soluţioneze problema uniunilor homosexuale.

Textul cel mai progresist era al Guvernului, dominat de către preşedinta Tsai Ing-wen, singurul care foloseşte cuvântul ”căsătorie”.

Sute de susţinători ai căsătoriei pentru toţi s-au adunat vineri în faţa Parlamentului, în pofida unei ploi torenţiale, pentru a exercita presiuni asupra aleşilor.

Taiwan gay rights supporters wait in the rain outside parliament in Taipei for the results of a vote on same-sex marriage https://t.co/02c5FDhrEn pic.twitter.com/e7YHGDVXUO