Poveştile victimelor tragediei din Italia. Un celebru chef, un fotbalist, familii şi cupluri de tineri

Facebook.com

37 de persoane, printre care şi un cetăţean român, şi-au găsit sfârşitul în tragedia de lângă Genova, după ce podul Morandi, practic un viaduct de pe autostrada A10, s-a prăbuşit.

Jurnaliştii de la Corriere della Sera au adunat la un loc poveştile victimelor ale căror nume sunt deja cunoscute.

O familie din Campomorone, suburbie a Genovei, a murit când maşina lor a căzut de pe pod. Ersilia Piccinino, soţul ei Roberto Robbiano şi fiul lor, de 7 ani, Samuele, au fost printre primele victime identificate.

Din maşina zdrobită, salvatorii au recuperat un telefon mobil încă funcţional, pe care era un apel pierdut de la mama unuia dintre cei doi, disperată probabil să afle dacă aceştia sunt bine.

Facebook.com

Doi tineri, proaspăt logodiţi, traversau viaductul cu maşina când acesta s-a prăbuşit. Marta Danisi, de 29 de ani, era asistentă la un spital din Alessandria, iar logodnicul ei, medic anestezist la spitalul din Pisa. El conducea autoturismul în momentul tragediei. Cei doi urmau să se căsătorească în mai 2019.

Facebook.com

Andrea Cerulli, fotbalist amator la echipa locală Genoa Club Portuali Voltri, este şi el printre victimele tragediei de pe podul Morandi. Pe pagina de Facebook a clubului au fost postate numeroase mesaje de condoleanţe.

Facebook.com

Bruno Casagrande şi Mirko Vicini, doi angajaţi ai unei firme locale de salubritate, lucrau la ecologizarea zonei de sub viaduct în momentul în care acesta a căzut peste ei. Au fost îngropaţi în câteva secunde sub bucăţile de asfalt, fără nicio şansă de scăpare. Acelaşi sfârşit tragic l-a avut şi Alessandro Campora, un muncitor care lucra pentru o firmă privată din apropiere şi se găsea sub viaduct când acesta s-a prăbuşit.

Luigi Matti Altadonna, un angajat al Protecţiei, în vârstă de 35 de ani, a fost iniţial dat dispărut. Ulterior, trupul său zdrobit a fost găsit printre resturile viaductului. Se pare că bărbatul se îndrepta spre serviciu când a avut lopc tragedia.

Agerpres

Şi un cunoscut chef din Genova, Juan Carlos Pastenes, în vârstă de 64 de ani, se numără printre victime. De origine chiliană, lucra de peste trei decenii la restaurante din Italia. Era în maşină cu soţia lui, Nora Rivera, care a murit şi ea. În tragedia de la podul Morandi şi-a găsit sfârşitul şi un al treilea cetăţean chilian, de 60 de ani.

Facebook.com

Faceva lo chef, Juan Carlos Pastenes, 64 anni: c’è anche lui fra le vittime della tragedia di Genova. Viveva da oltre tre decenni in Italia, originario del Cile. Con lui morta anche la moglie Nora Rivera. Ma le vittime di origine cilena sono tre: morto anche Juan Figueroa, 60 anni, da quaranta residente in Italia.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer