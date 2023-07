Povestea unui tată care, pe patul de moarte, a scris felicitări pentru fetele sale gemene - pentru următorii 30 de ani

Când lui Nick Keenan i s-a spus că glioblastomul său, o tumoră cerebrală agresivă și cu creștere rapidă, îl va ucide, el a scris felicitări pentru Rose și Sophia, care aveau doar 17 luni. El a vrut ca fetele lui să aibă un mesaj de ziua lor în fiecare an.

Nick a murit la vârsta de 34 de ani, la nouă luni după ce i s-a spus că boala necruțătoare care este cel mai frecvent cancer primar al creierului.

Soția bărbatului, Victoria, în vârstă de 35 de ani, a declarat: "Nick a fost sprijinul tuturor, dar în special al meu. Era incredibil de puternic și mergea la muncă în fiecare zi la radioterapie și chimioterapie".

Rose și Sophia și-au deschis recent felicitarea pentru a patra aniversare de la tatăl lor, în care le-a spus că vor începe școala în curând și să aibă grijă una de cealaltă.

Nick, din Lindfield, West Sussex, a suferit două intervenții chirurgicale de extragere a tumorii, radioterapie, perfuzie și chimioterapie orală, canabinoizi pe bază de prescripție medicală și o serie de remedii naturale, dar a murit în noiembrie 2020. El a fost diagnosticat cu un astrocitom de dimensiunea unei mingi de tenis în 2015.

Victoria era la sală când Nick s-a întors devreme dintr-o călătorie de afaceri și a spus că se duce la spital. Ea a spus: „Când am intrat în cameră și am văzut că Nick plângea, am știut că ceva nu era în regulă.

„M-au așezat și mi-au spus că au găsit o leziune de mărimea unei mingi de tenis pe partea stângă a creierului, în mijlocul lobului frontal. Au spus că tumoarea a crescut lent și că probabil că era acolo de când el a fost nascut."

