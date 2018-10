Povestea supraviețuitorului a 2 tsunami: „Am văzut cum valul s-a izbit de ziduri”. Cum s-a salvat

Rahmat Saiful Bahri

Un bărbat din Indonezia se poate considera cu adevărat binecuvântat după ce a scăpat cu viață din două dezastre naturale care au făcut mii de victime.

Rahmat Saiful Bahri a supraviețuit tsunamiului din 2004, provocat de cutremurul din Oceanul Indian. În urma incidentului, bilanțul morților a ajuns la 200.000 de persoane, scrie BBC News.

Totodată, bărbatul a scăpat cu viață și din dezastrul natural care a lovit statul asiatic la sfârșitul lunii septembrie, când au murit 1.500 de persoane.

În ziua tragediei, Bahri - șeful Seretariatului Consiliului pentru Folclor din provincia Aceh - se afla în Palu, cel mai afectat oraș în urma valului devastator, pentru o conferință privind promovarea culturii indoneziene.

Bărbatul a ajuns în Palu cu o zi înainte ca tragedia să lovească.

Citește și Numărul persoanelor decedate în Indonezia a ajuns la 1944

„Eram în baie când am simțit pământul cutremurându-se. Am fost aruncat la podea. Când a lovit unda de șoc, m-am gândit imediat la iminența unui tsunami având în vedere că orașul erau localizat lângă plajă. Am încercat să mă adăpostesc cât mai sus, la etajul cinci al hotelului unde am fost cazat. M-am gândit că în cazul în care clădirea s-ar prăbuși tot aș avea o șansă de supraviețuire, având în vedere că eram la etaj”.



În cele din urmă, tsunamiul a lovit. „La etajul cinci al hotelului erau deja mai multe persoane care au început să coboare la etajele inferioare din cauza panicii. În astfel de situații se recomandă, dimpotrivă, să te adăpostești în locuri cât mai înalte”.

„Am văzut cum valul s-a izbit în zidurile hotelului. Doar la etajele inferioare s-au produs pagube. Zeci de minute mai târziu, după ce tsunamiul s-a mai domolit, am îndrăznit să cobor alături de ceilalți. Toți am început să alergăm spre dealuri cu gândul să ne adăpostim în cazul în care ar urma un al doilea tsunami”.



În drumul lor spre adăpost, au întâlnit cadavre de oameni și animale la tot pasul, mașini avariate și clădiri transformate în ruine.

În cele din urmă, supraviețuitorii printre care se afla și Bahri, au ajuns la aeroport. Din cauza aglomerației de nedescris, indonezianul a fost nevoit să aștepte încă 3 zile până să poată părăsi orașul deja devastat de tsunami.

Despre tragedia din 2004, Rahmat și-a amintit că se pregătea să meargă la serviciu când cutremurul a lovit.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer