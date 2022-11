Povestea recuperatorului de cadavre din Yemen. „Misiunea mea este să mor în fiecare zi”

Era august 2015, în timpul conflictului care a ucis 150.000 de oameni, a strămutat milioane, iar copiii din țară au fost la un pas de moarte din cauza cele mai mari rate de malnutriție din lume, scrie The Guardian.

Jumaan, un asistent social pentru tineri, a fost un candidat improbabil pentru o astfel de misiune, dar provine din guvernoratul nordic Al-Jawf, regiunea în care cei doi bărbați muriseră. A fost de acord să ajute, chiar dacă misiunea nu era tocmai ușoară.

Known as ‘the body collector’ Hadi Jumaan risks his life to return those killed in Yemen’s conflict to their families. I spoke to him to find out what motivates his extraordinary bravery https://t.co/yiBmBcGy85

A mers aproape un kiloemtru având în mână un steag alb, apoi s-a trezit întins pe un pat al spitalului militar din capitala Yemenului, Sana'a, înconjurat de familiile oamenilor morți, mulțumindu-i că a localizat cadavrele celor dragi. Jumaan fusese împușcat în piept și a petrecut 45 de zile în spital, spunându-i inițial soției sale că lucrează în Sana’a pentru a nu se îngrijora. În ciuda traumei, a fost atât de mișcat de recunoștința familiilor încât a decis că va ajuta din nou dacă cineva i-ar cere asta.

De la prima misiune dramatică, Jumaan estimează că a recuperat 1.700 de cadavre, riscându-și viața de fiecare dată când se aventurează în zonele de conflict. El își descrie munca ca „ca o acțiune de sinucidere”. A fost împușcat de trei ori și reținut de opt ori. „Misiunea mea este să mor în fiecare zi, la asta mă aștept”, a spus el pentru The Guardian la ceremonia de decernare a inițiativei umanitare Aurora de la Veneția, luna trecută.

În calitate de finalist Aurora, a câștigat 25.000 de dolari (21.700 de lire sterline). El a dedicat premiul soției și mamei sale.

Hadi Jumaan is honored at a ceremony by #Aurora Organization for the Awakening of Humanity Among the three most prominent humanitarian individuals in the world.

This honor motivates us to keep going.#Humanity_Mediators#HMD pic.twitter.com/Wykwmn1HlA