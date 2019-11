Povestea medicului care a inseminat cu propria spermă mai multe femei, fără acordul lor

Maia Emmons-Boring a pornit un proces împotriva lui Phil Jones, în vârstă de 80 de ani, susținând că rezultatele unor teste ADN au confirmat că medicul este tatăl ei, relatează CBS News.

Jones este acuzat că și-a folosit propria spermă în locul spermei donate la cel puțin șapte inseminări artificiale, din 1979 până în 1985.

Maia Emmons-Boring a spus că a aflat pentru prima dată că tatăl ei nu este tatăl biologic atunci când a primit un mesaj de pe Ancestry.com, un site care îți crează arborele genealogic, de la o străină care susținea că cele două au același tată, respectiv pe medicul Phil Jones.

Ulterior, femeia și-a mai descoperit și alți „frați”.

