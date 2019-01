Povestea bebelușului care a rezistat 36 de ore la -23 de grade Celsius

Bebelușul Ivan Fokin a rămas prins în pătuțul său sub dărâmături după explozia la blocul de apartamente din Magnitogorsk, Rusia. Povestea sa i-a impresionat pe salvatorii ruși care au relatat că băiețelul a rezistat pentru că explozia l-a prins îmbrăcat și învelit bine în pătuțul său.

A fost recuperat după 36 de ore, timp în care a rezistat la temperaturi de -23 de grade Celsius. A fost transportat imediat la Moscova cu un avion organizat de Herman Gref, politician și director General la Banca Sberbank, unde medicii au reușit să-l stabilizeze, potrivit Interfax.

Doctorii se luptă acum să-i salveze degetele și membrele să nu facă gangrenă. Copilul a fost găsit cu răni la cap, torace, avea ambele picioare rupte și degerături.

Pompierii l-au găsit după ce l-au auzit plângând și au numit salvarea sa un adevărat miraclo de Anul Nou.

Baby Ivan made it to Moscow, his condition is still critical. One of Russia's best team of doctors guided by pediatric surgeon Leonid Roshal is doing all in their power to help; Ivan's mother (pictured with Ivan on the left, and older boy Dmitry) is with him pic.twitter.com/rMLDjeygMH