Portretul regelui Charles III pentru viitoarele monede a fost dezvăluit. Monedele vor intra în circulaţie în decembrie

Acest portret va apărea pe două monede dintr-o serie specială care sărbătoreşte viaţa reginei Elizabeth II: una pentru 5 lire sterline şi alta pentru 50 de pence.

Acestea vor intra în circulaţie „în următoarele luni”, probabil în jurul lunii decembrie, a spus Royal Mint într-un comunicat de presă.

Portretul oficial care va decora viitoarele monede purtând efigia lui Charles III, opera sculptorului Martin Jennings, a fost conceput dintr-o fotografie şi aprobat de rege.

"Este cea mai mică lucrare pe care am creat-o vreodată”, a afirmat el, spunând că este emoţionat "de faptul că va fi văzută şi ţinută de atât de mulţi oameni”, relatează AFP.

"Potrivit tradiţiei, regele priveşte în stânga, în direcţia opusă reginei Elizabeth II” pe portretul care apare monedele aflate în circulaţie pentru moment, precizează Royal Mint.

Monedele cu efigia regelui vor purta inscripţia în latină: „CHARLES III. D. G. REX. F. D. 5 lbs. 2022”, sau "Regele Charles III, prin harul lui Dumnezeu, apărător al credinţei” - unul dintre titlurile de suveran.

Reversul monedei comemorative de 5 lire va prezenta două noi portrete ale Reginei Elizabeth II, concepute de artistul John Bergdahl în colaborare cu Royal Mint. "Toate monedele britanice care poartă chipul lui Elizabeth II vor rămâne legale şi în circulaţie.

Este obişnuit din punct de vedere istoric să existe în circulaţie monede după imaginea diferiţilor monarhi în acelaşi timp”, indică Royal Mint.

Organizaţia precizează că în Regatul Unit există în prezent 27 de miliarde de monede cu efigia Elizabeth II şi că acestea vor fi înlocuite în timp.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr