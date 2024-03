Populația din Gaza, amenințată de foamete. Cinci state au paraşutat ajutoare umanitare în enclavă

La sol, sute de bărbaţi, femei şi copii priveau spre lăzile cu ajutoare paraşutate, asupra cărora se precipitau pentru a prelua coletele.

Pe parcursul operaţiunii, care a durat trei ore, cutiile cu ajutoare au fost lansate din avioane deasupra mai multor sectoare ale teritoriului palestinian asediat de armata israeliană în războiul cu gruparea Hamas şi unde distrugerile sunt clar vizibile din avion.

La operaţiune au participat de asemenea avioane americane, franceze, belgiene şi egiptene.

La bordul avionului iordanian, un militar vizibil emoţionat de scena în care localnici din Fâşia Gaza alergau către coletele cu ajutoare, a scos din buzunarul său o sticlă cu suc de fructe pe care a pus-o într-una din cutiile ce urmau să fie paraşutate, povesteşte jurnalistul francez aflat în acel avion.

