Polițiștii indieni au oprit pe aeroport doi bărbați, din cauza tunsorilor. Ce au descoperit apoi. FOTO

Magroob Akbarali și Zubair Hassan Rafiyutheen au fost arestați duminică pe Aeroportul Internațional Chennai, la scurt timp după ce au sosit din Dubai. Poliția aeroportului a fost alertată de tunsorile neobișnuite ale celor doi suspecți, potrivit India Today.

Chennai Air Customs: 5.55 kg gold worth Rs 2.53 crore & foreign currency worth Rs 24 lakhs seized from pax arrivng from & departing to gulf under CAct & FEMA last 2 days. Gold concealed in wigs,socks,innerwear,rectum & aircraft .Six Arrested.#IndianCustomsAtWork pic.twitter.com/FYzTq5ygDl