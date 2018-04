Politician britanic: ”De ce toată România se poate muta aici?”. Răspunsul viral al unei românce

Politicianul britanic, George Galloway, a postat în această săptămână pe Twitter un mesaj critic în care i-a evidențiat pe români.

”Poate să-mi explice cineva de ce toată România - care a luptat contra noastră în Al Doilea Război Mondial - poate să se mute aici (n.r. Marea Britanie), dar cei din Caraibe, care stau aici de 60 de ani, sunt deportați? Ăsta e Brexitul? Serios?” a scris Galloway pe Twitter, referindu-se cel mai probabil la cazul unui jamaican care riscă să fie deportat deși trăiește de 52 de ani în Marea Britanie.

Alexandra, o româncă stabilită în Marea Britanie din 2012, i-a oferit un răspuns care a ajuns viral pe Twitter.

”Domnule, sunt româncă, sunt aici din 2012, acum mă aflu la mijlocul studiilor pentru doctorat, și nu am nimic de-a face cu Al Doilea Război Mondial dat fiind că m-am născut în 1994. Mulți din prietenii mei studiază sau lucrează în România. Nu sunt de acord cu nedreptățile comise atât contra cetățenilor din Caraibe, cât și contra celor din UE. Dezbină și cucerește nu merge.”

Replica ei a primit 10.000 de like-uri și a fost distribuită de peste 2000 de ori pe Twitter.

”Nu mă așteptam ca răspunsul meu să ajungă atât de popular. George trebuie să înțeleagă că este vorba despre sisteme diferite, cum și de ce funcționează așa. George trebuie să înțeleagă că au fost deportări nedrepte și ilegale atât pentru cetățeni UE cât și non-UE” a mai comentat tânăra.

”Vă rugăm să ne spuneți de ce vă referiți exact la români pentru a avansa politică ieftină. Este această strategie, de a pune grupuri minoritare împotriva altor grupuri minoritare, compatibilă cu politica de stânga din Marea Britanie?” a mai scris românca.

Dear Sir, I'm Romanian, here since 2012, I am now halfway through my PhD, and I had nothing to do with WW2 as I was born in 1994. Many of my friends are studying or working in Romania.

I stand against injustice for both Caribbean and EU peoples. Divide and rule does not work. https://t.co/u4vRWtty0C