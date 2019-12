Poliția din Serbia în alertă. Pedofil suspectat că ar fi răpit o minoră, care este de negăsit

Poliţia din Serbia este în alertă. Caută un pedofil, suspectat că ar fi răpit o minoră.

Fata în vârstă de 12 ani a dispărut în urmă cu o săptămână. Disperaţi, părinţii se roagă pentru un miracol.

Cel despre care se crede că ar fi răpit-o are antecedente penale pentru abuz sexual asupra minorilor.

În estul Serbiei, peste trei sute de polițișți și jandarmi încearcă să îi dea de urmă lui Ninoslav Jovanovic . Amprentele lui au fost găsite de autorități într-o masină abandonată, cu care oamenii legii presupun că individul ar fi răpit-o pe Monica Karimanovic. Fata de 12 ani a dispărut de o săptămână. A plecat la școală și nu s-a mai întors. Ghiozdanul ei a fost descoperit într-o pădure, nu departe de autoturismul în care anchetatorii au dat peste mai multe indicii.

Vladimir Rebic, șeful Poliției: „În locul în care ne aflăm momentan, în urma indiciilor găsite, am tras concluzia că suspectul și victima lui au petrecut ceva timp aici, au stat o noapte și au mâncat. Apoi în altă locație am găsit și rucsacul Monicăi. În plus, doi martori ne-au confirmat că Jovanovic a fost văzut trecând prin zonă cu o fată. În baza acestor dovezi, credem că Monica este încă în viață și sperăm că o vom găsi cât mai curând posibil."

Suspectul și victima lui au fost văzuți pentru ultima dată într-o casă părăsită. Și chiar dacă de atunci, familia fetei nu mai are nicio informație, încearcă să nu se gândească la ce este mai rău.

Robert Karimanovic, tatăl fetei: „Momentan nu avem o pistă clară. Presupunem că suspectul s-ar ascunde în această zonă destul de populată, dar se mută dintr-un loc în altul. Colaborăm îndeaproape cu Poliția, dar cum timpul trece, nu prea știu la ce să mp aștept."

Ninoslav Jovanovic este cunoscut polițiștilor pentru că de-a lungul timpului a comis mai multe abuzuri asupra minorilor.



Oamenii legii spun că bărbatul cunoaște foarte bine împrejurimile și știe cum să își ascundă dovezile. Anul trecut a fost eliberat din închisoare după ce a stat 12 ani în spatele gratiilor pentru tentativă de viol asupra unei minore. În plus, anul acesta a petrecut alte cinci luni în penitenciar pentru că a hărțuit mai multe femei pe rețelele sociale.

