Părinții fetiței ucise de un olandez în Dâmbovița, audiați la Parchet

La două luni de la uciderea fiicei lor de către un pedofil olandez, părinţii Mihaelei Feraru nu îşi găsesc liniştea. Copleşiţi de întrebări deocamdată fără răspuns, vineri au ajuns la Parchetul General pentru a cere toate detaliile despre mersul anchetei.

Oamenii se plâng că pe parcursul investigaţiei, nimeni nu i-a mai contactat să le dea vreo veste.

Măcinaţi de durere, părinţii şi fraţii fetiţei ucise lângă Gura Șuții, în judeţul Dâmboviţa, în urmă cu exact două luni, şi-au luat inima în dinţi şi, împreună cu avocatul lor, au mers vineri la Parchetul General.

Procurorii fac în continuare investigaţii, deşi situația pare pe deplin lămurită şi anume că pedofilul olandez este cel care a curmat, cu atâta brutalitate, viaţa fetiţei.

Fac cercetări în continuare, au primit mai multe laptouri ale olandezului de la autorităţile din Olanda şi acum încearcă să afle dacă nu cumva mai există urme, fie cu ceea ce s-a întâmplat acum 2 luni în judeţul Dâmboviţa, fie în legătură cu alte posibile cazuri. Asta pentru că există bănuiala că olandezul ar fi agresat şi alte fete pe teritoriul României, de câtă vreme a obişnuit să vină de nenumărate rânduri în ţara noastră.

Cum lucrurile par lămurite, iar pe fetiţă nu o mai întoarce nimeni de la groapă, părinţii sunt răvăşiţi. Însă, nu sunt neapărat şi împăcaţi, chiar dacă spun olandezii, bărbatul şi-a luat capăt zilelor într-un teribil accident de circulaţie. Este practic detaliul care i-a determinat să vină vineri la Bucureşti.

Pentru că, spuneau părinţii fetiţei, nimeni nu le-a comunicat oficial că bărbatul, suspectul principal în cazul uciderii fetiţei, şi-a pus capăt zilelor. Acum au văzut însă toate documentele primite de autorităţile de la Amsterdam. Sunt deja convinşi că aşa au stat lucrurile.

Însă, pentru ei, lucrurile nu se opresc aici, pentru că au luat legătura cu o acasă de avocatură din Olanda, care ar putea demara un amplu roces civil acolo, în Olanda, pentru a

obţine daune de la moştenitoare bărbatului. Este vorba de fiica acestuia, care urmează să moştenească întreaga avere a pedofilului.

Dacă vor avea sau nu şanse să câştige ceva bani de pe urma acestui proces, rămâne de văzut.

La ieşirea din sediul Parchetului General, tatăl fetiţei a fost întrebat de jurnalişti dacă va cere despăgubiri familiei din Olanda.

"Dacă se poate să ne dea şi nouă ceva, că, ştiţi şi dumneavoastră, suntem săraci. Nu avem şi noi la pomeni, la astea. Dacă e ceva, bine, dacă nu. (...) Noi nu cerem nicio sumă, ce o vrea legea. Ar fi bine să ne dea. (...) Are ceva bunuri. Are moştenitori, are o fată, are soţie", a spus tatăl, potrivit Ager.

În luna septembrie, Adriana Mihaela Fieraru, în vârstă de 11 ani, a fost găsită decedată pe un câmp din apropierea localităţii de domiciliu, Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa.

Principalul suspect în acest caz, olandezul Johannes Visscher, a reuşit să părăsească teritoriul României. Ulterior, el s-a sinucis, după ce a intrat intenţionat cu maşina într-un TIR.

La scurt timp, anchetatorii români au deschis un alt dosar pe numele lui Johannes Visscher, acesta fiind suspectat că a violat o altă fetiţă, în anul 2016, în Iaşi.

Olandezul era cunoscut în ţara sa că mai săvârşise infracţiuni de natură sexuală şi fapte de violenţă.